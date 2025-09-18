Спортсмен симпатизирует австралийке Николе Олислагерс

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Один из лидеров сборной России Данил Лысенко во время чемпионата мира по легкой атлетике будет смотреть только соревнования по прыжкам в высоту и персонально болеть за прыгунью из Австралии Николу Олислагерс. Об этом он рассказал ТАСС.

"На чемпионате мира буду смотреть только прыжки в высоту, - рассказал Лысенко. - Болеть буду за Николу Олислагерс из Австралии. Она такая позитивная, от нее всегда такое добро исходит. Мне очень нравится, как она прыгает".

28-летняя Олислагерс, выигравшая две серебряные награды Олимпиад, с прыжком на 2,04 м является обладательницей лучшего результата сезона в мире. Второй результат у олимпийской чемпионки 2024 года украинки Ярославы Магучих, в мае на турнире в Катаре она прыгнула на 2,02 м.

Квалификационный турнир ЧМ-2025 в женских прыжках в высоту пройдет 18 сентября, 21 сентября будут разыграны медали в этой дисциплине.

Российские легкоатлеты с марта 2022 года после обострения ситуации на Украине лишены возможности участвовать в крупных международных стартах.