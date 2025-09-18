Украинские одиночницы не выступят на Олимпиаде впервые за 16 лет

ТАСС, 18 сентября. Фигуристки с Украины не примут участия в отборочном турнире на Олимпиаду 2026 года из-за их низкого уровня. Об этом сообщил президент Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Даниль Амирханов, комментарий которого приводит издание "Общественный спорт".

"Показанный уровень подготовки спортсменок не позволит им бороться за олимпийскую лицензию, - сказал он. - В связи с ограниченным финансированием решено не тратить средства. Соревнования в Пекине - это дорогое удовольствие. Решено направить средства на обеспечение дальнейшего участия спортсменов в спортивных мероприятиях".

Впервые за 16 лет на Олимпиаде не будет представителей Украины в женском одиночном катании - ранее украинки не преодолели квалификацию на Олимпиаду в Ванкувере.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине.