В сентябре россияне сыграли вничью с иорданцами и победили сборную Катара

ЖЕНЕВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сборная России поднялась с 35-й на 33-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

На счету сборной России 1521,74 очка. В сентябре россияне провели два товарищеских матча - против команд Иордании (0:0) и Катара (4:1).

На первое место вышла сборная Испании (1875,37 очка), на второе - команда Франции (1870,92), прежний лидер рейтинга - сборная Аргентины - опустился на третью позицию (1870,32) Также в первую десятку рейтинга вошли сборные Англии, Португалии, Бразилии, Нидерландов, Бельгии, Хорватии и Италии.