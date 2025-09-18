Российская гимнастка на первом за почти четыре года международном турнире завоевала две медали

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина надеется, что выступление Ангелины Мельниковой на турнире в Париже откроет дверь для всех российских спортсменов. Об этом она рассказала журналистам.

Мельникова выступила на этапе Кубка вызова в Париже, победив в упражнениях на бревне, став второй в вольных упражнениях и заняв пятое место в опорном прыжке. Это стало первым выступлением россиянки на турнире под эгидой Международной федерации гимнастики за почти четыре года.

"Мельникова сегодня не сходит с информационной повестки и социальных сетей. Недавно она привезла из Парижа две медали, мы ее поздравляем. Надеемся, что это приоткроет дверь для всей нашей команды", - сказала Хоркина.