Одним кликом можно будет оплатить бонусами бензин, купить продукты, лекарства, авиабилеты и многое другое

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) представил свою цифровую экосистему. Мероприятие прошло в Москве.

В представлении участвовали президент Фонда ЦСКА Юрий Миронов, вице-президент фонда Александр Кравцов, первый заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина и двукратный чемпион Европы по регби Кирилл Кошарин.

"ЦСКА снова первый, мы презентуем новую платформу, которая будет удобна всему нашему государству. Для партнеров это новая площадка для монетизации, а для участников - быстрый доступ к бонусам и привилегиям всего клуба. Одним кликом бонусами можно будет оплатить бензин, купить продукты, лекарства, авиабилеты и другое. Цифровые бонусы можно будет легко купить, подарить и обменять. Система приносит благо всему сообществу", - сказал Кравцов.

Хоркина отметила, что создание платформы позволит продвигать социальные программы клуба. "Сегодня я имею честь трудиться в клубе армии, который является огромной семьей, - сказала Хоркина. - Создание платформы - это современно и интересно, и я выражаю радость и поддержку этому начинанию. Мало того, это поможет продвигать нам и социальные программы".