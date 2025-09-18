Стал известен состав российских дзюдоистов на юниорское первенство мира

Турнир среди спортсменов не старше 21 года пройдет 5-8 октября в Лиме

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Восемнадцать российских дзюдоистов выступят на юниорском первенстве мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

Турнир среди спортсменов не старше 21 года пройдет 5-8 октября в Лиме.

В женских соревнованиях выступят Анастасия Барабаш, Лана Филькина (обе - весовая категория до 48 кг), Эвелина Босиек, Эльвида Гурьева (обе - до 57 кг), Виктория Мартыненко (до 63 кг), Ева Огнивова, Дарья Антонова (обе - до 70 кг), Александра Рябченко и Кристина Коновалова (обе - до 78 кг). У мужчин в состав вошли Абдуллах Парчиев (до 66 кг), Атмир Соблиров, Ярослав Бунаков (оба - до 73 кг), Ахмед Турлуев (81 кг), Максим Гордейко, Алексей Булгаков (оба - до 90 кг), Антон Федин (до 100 кг), Бислан Катамардов, Рустем Кадзаев (оба - свыше 100 кг).

Личный турнир продлится с 5 по 7 октября. 8 октября состоятся командные соревнования, в которых примет участие российская смешанная сборная. В этом виде состязаний российскую команду усилит бронзовый призер юношеского чемпионата Европы Анна Петрунина.

Россияне выступят на турнире под флагом Международной федерации дзюдо.