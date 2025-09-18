Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине, в список участников из россиян вошли Петр Гуменник и Аделия Петросян

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Фигуристам, участвующим в отборе на Олимпийские игры 2026 года, запрещено отвечать на вопросы о россиянах. Об этом журналистам сообщила японская спортивная пара Юна Нагаока и Сумитада Моригути.

Нагаока и Моригути в ответ на просьбу прокомментировать участие россиян и белорусов в олимпийском отборе сообщили, что им запрещено говорить о нейтральных спортсменах. Глава делегации сборной Японии, подошедший к паре, подтвердил слова фигуристов.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников из россиян вошли Петр Гуменник и Аделия Петросян. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.