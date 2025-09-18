18 сентября в МОК заявили, что Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины следуют принципам Олимпийской хартии

ТАСС, 18 сентября. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов считает беспредельным решение Международного олимпийского комитета (МОК) не отстранять израильских спортсменов от соревнований. Комментарий Фетисова приводит "Спорт-Экспресс".

"Беспредел продолжается по отношению к нашим спортсменам. Никакого гнева уже не испытываю. Ощущение безнадежности присутствует во всем этом. Ничего нового, все понятно. На что надеяться, я пока не понимаю", - сказал Фетисов.

Российские спортсмены в 2022 году были лишены возможности выступать на международных соревнованиях, в марте 2023 года было рекомендовано допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта.