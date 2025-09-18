Также в технические комитеты вошли Глеб Гальперин, Евгений Коротышкин и Дмитрий Саутин

ТАСС, 18 сентября. Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина вошла в состав технического комитета Международной федерации плавания (World Aquatics) по синхронному плаванию. Об этом сообщает пресс-служба World Aquatics.

Также в технические комитеты вошли россияне Глеб Гальперин (прыжки в воду), Евгений Коротышкин (плавание) и Дмитрий Саутин (хайдайвинг).

World Aquatics допускает российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В 2025 году россияне впервые за шесть лет выступили на чемпионате мира по водным видам спорта.