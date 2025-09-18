В Нижегородской области отметили рост числа занимающихся спортом за счет фиджитал-движения

В четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил в Нижнем Новгороде ФОК "Мещерский" - одну из площадок фиджитал-игр

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Число ребят, которые начали заниматься спортом после участия в фиджитал-сборах, по данным Минспорта Нижегородской области, составляет 30%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, посетивший в четверг одну из площадок фиджитал-игр в Нижнем Новгороде.

"Хорошая новость, нам рассказал министр спорта Нижегородской области: плюс 30% конверсия ребят, которые никогда не занимались спортом, но начали заниматься им", - сказал Чернышенко.

В четверг Чернышенко посетил в Нижнем Новгороде ФОК "Мещерский" - одну из площадок фиджитал-игр. Там зампред правительства пообщался с молодыми спортсменами, а также с игроком команды "Локомотив".

Фиджитал-игры проходят в Нижнем Новгороде на нескольких площадках. Спортсмены выявляют лучших в пяти дисциплинах.