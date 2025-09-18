По словам Билла Герина, клуб делает все, чтобы сохранить российского нападающего в команде

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий Кирилл Капризов является ключевым игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" на долгие годы. Об этом заявил генеральный менеджер "Миннесоты" Билл Герин, комментарий которого на своей странице в соцсети Х приводит журналист Майкл Руссо.

Ранее журналист Фрэнк Серавалли сообщил, что россиянин отказался от контракта с "Миннесотой" на 8 лет с рекордной среднегодовой зарплатой $16 млн.

"Эти переговоры частные, я не могу в них вдаваться. Все хорошо, самое главное - мы хотим подписать Кирилла. Он наш ключевой игрок на долгие годы, мы хотим оставить его здесь. Это важная часть нашей команды, мы работаем над этим, мы делаем все возможное", - сказал Герин.

Капризову 28 лет. Его нынешний контракт с "Миннесотой" рассчитан до конца сезона-2025/26, но уже с 1 июля клуб может вести переговоры с игроком о продолжении сотрудничества. За оставшийся год в "Миннесоте" Капризов заработает $9 млн.