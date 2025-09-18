Чернышенко: Всемирная федерация фиджитал-спорта объединяет уже 118 стран

В четверг вице-премьер посетил площадки проведения фиджитал-игр в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Всемирная федерация движения фиджитал объединяет уже 118 стран. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко, который в четверг посетил площадки проведения фиджитал-игр в Нижнем Новгороде.

"Во Всемирную федерацию движения фиджитал входят уже 118 стран. Это значит, что в 118 странах по тем правилам и регламентам, которые впервые были опробованы на Играх будущего в Казани в прошлом году, люди собираются, проводят соревнования, их оценивают на платформе всемирной федерации", - отметил Чернышенко.

Вице-премьер поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, Минспорт России и организаторов соревнований. В Нижнем Новгороде Чернышенко пообщался с участниками фиджитал-игр, оценил площадки соревнований и провел совещание по развитию фиджитал-движения.

По словам Никитина, Нижегородская область имеет большой потенциал и хорошую базу для развития фиджитал-спорта. Оборудованные площадки для занятий им есть уже в восьми муниципалитетах региона. "Два года подряд мы проводим в регионе фиджитал-сборы, где ребята в течение двух недель осваивают 3D-моделирование, программирование, робототехнику и занимаются спортом. Для участия в сборах мы приглашаем воспитанников спортивных школ и ребят, увлеченных ИТ", - отметил он.

Как сообщил первый заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, 10 соревнований по фиджитал-спорту внесены в единый календарный план межрегиональных всероссийских и международных спортивных мероприятий. "Планируем, что в ближайшие пять лет в регионах будет создано 300 фиджитал-центров и появится 20 фиджитал-дисциплин", - пояснил он.

Фиджитал-игры в Нижнем Новгороде проводятся по пяти дисциплинам: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-танцы, фиджитал-хоккей и фиджитал-шутер. В соревнованиях принимаются участие порядка 400 спортсменов из 56 команд. Фиджитал-игры являются отборочным турниром к Играм будущего 2026 года в Казахстане.