Победитель матча ЦСКА - "Балтика" в серии пенальти был выявлен после ударов вратарей

"Балтика" одержала первую победу в текущем розыгрыше Кубка России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Футболисты калининградской "Балтики" в серии пенальти обыграли московский ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе армейцев гол забил Тамерлан Мусаев (38-я минута), который перешел в ЦСКА из "Балтики" в 2023 году. У калининградцев отличился Кирилл Степанов (90+3). В серии пенальти сильнее оказались футболисты "Балтики" - 10:9. Для определения победителя послематчевой серии потребовались удары вратарей - голкипер ЦСКА Владислав Тороп не реализовал свою попытку, а Иван Кукушкин оказался точен.

"Балтика" одержала первую победу в текущем розыгрыше Кубка России, ранее команда проиграла три матча. ЦСКА при Фабио Челестини потерпел третье поражение в 13 официальных встречах, ранее москвичи уступали только "Ростову" в РПЛ (0:1) и тольяттинскому "Акрону" в Кубке России (1:1, 4:5 по пенальти).

ЦСКА занимает второе место в группе D, на счету команды 8 очков. "Балтика" занимает четвертое место, у нее 2 очка. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с московским "Локомотивом", "Балтика" примет тольяттинский "Акрон". Обе встречи состоятся 1 октября.

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).