НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Боец смешанного стиля и депутат Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон считает, что США имеют контроль над международными спортивными федерациями. Таким мнением он поделился на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.

"Я считаю, что в спортивном мире слишком много схвачено США. Получается, что есть контроль над международными спортивными федерациями со стороны США. Если бы применяли справедливые критерии, то тогда нужно было бы запрещать не только российским спортсменам выступать. Если речь идет о военных действиях, то Америка вторгалась в Ирак, Израиль воюет в секторе Газа, тогда спортсменам из этих стран нужно было бы запретить [выступления]", - сказал Монсон.

По его словам, нужно разделять политику и спорт. "Спортсмены вкладывают много сил и души, чтобы быть чемпионами. Нужно разрешать спортсменам реализовываться и участвовать в соревнованиях в любом случае", - добавил Монсон.

Монсону 54 года, он завершил карьеру в смешанных единоборствах. В 2018 году он получил российское гражданство.