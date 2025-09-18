Встреча завершилась со счетом 5:1 в польщу ярославской команды

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 5:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 9 697 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Георгий Иванов (7-я минута), Рушан Рафиков (23), Егор Сурин (34), Александр Елесин (37) и Артур Каюмов (47). У проигравших отличился Денис Гурьянов (13). После четвертого гола "Локомотива" вратаря ЦСКА Спенсера Мартина заменил Дмитрий Гамзин.

В прошлом сезоне Игорь Никитин привел "Локомотив" к победе в Кубке Гагарина. Летом он возглавил ЦСКА, а главным тренером железнодорожников стал канадец Боб Хартли. Команды провели первый матч между собой после смены тренеров.

Рафиков, который также отметился результативной передачей, стал лучшим бомбардиром в истории "Локомотива" в КХЛ среди защитников. Он набрал 203 очка по системе "гол + пас". Предыдущее достижение (201 очко) принадлежало шведу Стаффану Кронваллю.

"Локомотив" после 6 матчей набрал 9 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 7 очками располагается на 3-й строчке на Западе.

В следующем матче "Локомотив" 22 сентября примет "Сочи", ЦСКА 21 сентября на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Торпедо" 6 4 2 0 0 0 0 0 23-12 12 2 "Локомотив" 6 3 0 1 0 1 0 1 22-13 9 3 ЦСКА 6 3 0 0 1 0 0 2 15-16 7 4 СКА 4 2 0 0 0 1 0 1 17-13 5 5 "Динамо" Мн 4 2 0 0 1 0 0 1 13-10 5 6 "Шанхай Дрэгонс" 5 2 0 0 1 0 0 2 18-18 5 7 "Сочи" 5 1 0 1 0 1 0 2 11-13 5 8 "Спартак" 5 1 0 1 0 1 0 2 14-17 5 9 "Северсталь" 5 2 0 0 0 0 0 3 11-12 4 10 "Динамо" М 5 0 0 1 1 0 0 3 12-22 3 11 "Лада" 5 1 0 0 0 0 0 4 10-24 2