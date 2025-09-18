МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 5:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 9 697 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Георгий Иванов (7-я минута), Рушан Рафиков (23), Егор Сурин (34), Александр Елесин (37) и Артур Каюмов (47). У проигравших отличился Денис Гурьянов (13). После четвертого гола "Локомотива" вратаря ЦСКА Спенсера Мартина заменил Дмитрий Гамзин.
В прошлом сезоне Игорь Никитин привел "Локомотив" к победе в Кубке Гагарина. Летом он возглавил ЦСКА, а главным тренером железнодорожников стал канадец Боб Хартли. Команды провели первый матч между собой после смены тренеров.
Рафиков, который также отметился результативной передачей, стал лучшим бомбардиром в истории "Локомотива" в КХЛ среди защитников. Он набрал 203 очка по системе "гол + пас". Предыдущее достижение (201 очко) принадлежало шведу Стаффану Кронваллю.
"Локомотив" после 6 матчей набрал 9 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 7 очками располагается на 3-й строчке на Западе.
В следующем матче "Локомотив" 22 сентября примет "Сочи", ЦСКА 21 сентября на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом".
1
"Торпедо"
6
4
2
0
0
0
0
0
23-12
12
2
"Локомотив"
6
3
0
1
0
1
0
1
22-13
9
3
ЦСКА
6
3
0
0
1
0
0
2
15-16
7
4
СКА
4
2
0
0
0
1
0
1
17-13
5
5
"Динамо" Мн
4
2
0
0
1
0
0
1
13-10
5
6
"Шанхай Дрэгонс"
5
2
0
0
1
0
0
2
18-18
5
7
"Сочи"
5
1
0
1
0
1
0
2
11-13
5
8
"Спартак"
5
1
0
1
0
1
0
2
14-17
5
9
"Северсталь"
5
2
0
0
0
0
0
3
11-12
4
10
"Динамо" М
5
0
0
1
1
0
0
3
12-22
3
11
"Лада"
5
1
0
0
0
0
0
4
10-24
2
1
"Металлург"
6
3
0
1
1
1
0
0
23-14
10
2
"Авангард"
5
2
1
1
0
0
0
1
18-13
8
3
"Трактор"
6
2
1
0
1
1
0
1
16-17
8
4
"Адмирал"
5
2
0
1
1
0
0
1
11-6
7
5
"Автомобилист"
5
3
0
0
0
0
0
2
17-12
6
6
"Нефтехимик"
5
2
1
0
0
0
0
2
14-17
6
7
"Амур"
5
2
0
0
2
0
0
1
14-14
6
8
"Барыс"
5
1
1
1
0
0
0
2
15-16
6
9
"Сибирь"
4
0
0
2
0
0
0
2
6-8
4
10
"Ак Барс"
5
1
0
0
1
0
0
3
12-19
3
11
"Салават Юлаев"
5
0
1
0
0
1
0
3
11-17
3