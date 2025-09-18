"Копенгаген" сыграл с "Байером" вничью со счетом 2:2

ТАСС, 18 сентября. Бывший футболист московского "Спартака" Джордан Ларссон забил гол в игре первого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Копенгагеном" и "Байером". Встреча прошла в Копенгагене.

Матч завершился вничью со счетом 2:2. Ларссон забил гол на 9-й минуте игры, выведя "Копенгаген" вперед. На 82-й минуте игрок "Байера" Алекс Гримальдо сравнял счет. Спустя 5 минут хозяева вновь вышли вперед благодаря голу Роберта, но в добавленное время упустили победу из-за автогола Пантелиса Хацидиакоса.

Ларссону 28 лет, игрок выступал за "Спартак" с 2019 по 2022 год. Футболист провел за красно-белых 83 матча в различных турнирах, забив 27 голов и отдав 9 результативных передач. Швед в составе "Спартака" стал серебряным призером чемпионата России сезона-2020/21 и обладателем Кубка России сезона-2021/22.

В следующем туре "Копенгаген" 1 октября в гостях сыграет с азербайджанским "Карабахом", "Байер" в тот же день примет нидерландский ПСВ.

В параллельном матче бельгийский "Брюгге" разгромил "Монако" со счетом 4:1. Футболисты "Монако" прибыли в Бельгию только в день матча - накануне они не смогли вылететь из-за проблем с самолетом. Российский полузащитник команды Александр Головин не принял участия в игре из-за травмы.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.