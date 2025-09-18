Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ростовской команды

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" со счетом 2:1 обыграли московский "Спартак" в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лукойл-Арена".

В составе "Ростова" забитыми мячами отметились Даниил Шанталий (54-я минута) и Илья Вахания (88). У хозяев отличился Манфред Угальде (6). Для нападающего этот гол стал первым в текущем сезоне.

"Ростов" в этом сезоне впервые одержал две победы подряд, ранее команда победила ЦСКА в РПЛ (1:0). "Спартак" проиграл впервые за шесть матчей, в предыдущий раз команда уступала 12 августа в игре с махачкалинским "Динамо" в Кубке России (1:1, 3:4 по пенальти).

"Спартак" занимает второе место в группе C, на счету команды 7 очков. "Ростов" идет четвертым, у него 3 очка. В следующем туре "Спартак" 1 октября в гостях сыграет с "Пари Нижний Новгород", "Ростов" на следующий день на выезде встретится с махачкалинским "Динамо".

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).