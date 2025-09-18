"Ростов" в четверг обыграл "Спартак" в матче Кубка России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" проявили себя как настоящие мужики в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России против столичного "Спартака". Об этом журналистам заявил главный тренер "Ростова" Джонатан Альба.

В четверг "Ростов" на выезде обыграл "Спартак" со счетом 2:1.

"Я смотрел состав "Спартака", было тяжело понять, по какой схеме они будут играть, ожидал тяжелой игры, - сказал Альба. - Не знаю, в чем главная причина, у нас были моменты, у "Спартака". Чтобы победить, нужно хорошо прессинговать, нужна удача, все было хорошо, работала команда. Футболисты - мужики, также была удача".

"Я не думаю, что "Спартак" стал любимой командой для нас. Недавно в Ростове они победили, поэтому не сказал бы, что такие удачные матчи у нас против "Спартака", - добавил Альба.