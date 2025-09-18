Команда из Ростова-на-Дону одержала победу со счетом 2:1

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Причиной поражения московского "Спартака" от "Ростова" в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу стала плохая игра команды во втором тайме. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Деян Станкович.

В четверг "Спартак" уступил "Ростову" со счетом 1:2.

"Причиной поражения был весь второй тайм, - сказал Станкович. - В первом тайме мы владели инициативой, контролировали игру, выигрывали единоборства, была ошибка, но в целом провели его неплохо. Но во втором тайме все поменялось, нам не удавалось выигрывать дуэли, соперник забирал много подборов, когда ты не забиваешь, наказание может прийти. В любом случае все зависит от нас на этой стадии, скоро нас ждет матч в чемпионате, где нужно набирать очки и выигрывать. Стоит еще отметить: сейчас четверг, следующая игра в воскресенье в два часа дня. Здесь нам нужно было распределять время. До этого играли в субботу".

"Спартак" занимает второе место в группе C, на счету команды 7 очков. "Ростов" идет четвертым, у него 3 очка.