Встреча завершилась со счетом 2:0

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" со счетом 2:0 обыграл итальянский "Наполи" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Манчестере на стадионе "Этихад".

Забитыми мячами отметились Эрлинг Холанд (56-я минута) и Жереми Доку (65). На 21-й минуте игрок "Наполи" Джованни Ди Лоренцо получил прямую красную карточку и был удален с поля.

Холанд забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов. Для достижения этой отметки ему понадобилось 49 матчей, что является рекордом. Ранее быстрее всех 50 голов в турнире забивал Руд ван Нистелрой (62 игры).

В стартовом составе "Наполи" вышел Кевин Де Брюйне, который этим летом перешел в итальянскую команду из "Манчестер Сити". Вместе с английским клубом он стал шестикратным чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок лиги, по два раза - Кубок и Суперкубок Англии, один раз - Лигу чемпионов.

"Манчестер Сити" и "Наполи" встретились в очном матче впервые с сезона-2017/18, тогда команды играли на групповом этапе Лиги чемпионов, в обеих играх сильнее был английский клуб (2:1, 4:2). "Манчестер Сити" становился победителем Лиги Чемпионов один раз в своей истории - в сезоне-2022/23. "Наполи" ни разу не выигрывал турнир.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" в гостях встретится с "Монако", "Наполи" примет португальский "Спортинг". Обе встречи пройдут 1 октября.

Результаты других матчей

В других матчах игрового дня германский "Айнтрахт" дома разгромил турецкий "Галатасарай" (5:1), а испанская "Барселона" на выезде обыграла английский "Ньюкасл" (2:1), первые голы за клуб забил Маркус Рэшфорд, оформивший дубль.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.