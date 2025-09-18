Португальская команда одержала победу со счетом 4:1

ТАСС, 18 сентября. Казахстанский "Кайрат" со счетом 1:4 проиграл португальскому "Спортингу" в матче первого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Франсишку Тринкау (44-я, 64-я минуты), Алиссон Сантос (66) и Жеовани Кенда (68). У проигравших отличился Эдмилсон (86). На 21-й минуте 18-летний вратарь "Кайрата" Шерхан Калмурза отразил пенальти в исполнении капитана "Спортинга" Мортена Юльманна.

"Кайрат" впервые выступает в основном этапе Лиги чемпионов. Из казахстанских команд подобное удавалось только "Астане" в 2015 году. Полный матч провел российский защитник "Кайрата" Егор Сорокин.

В следующем туре "Спортинг" 1 октября на выезде сыграет с итальянским "Наполи", "Кайрат" 30 сентября примет испанский "Реал".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.