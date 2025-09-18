"Спартак" и ЦСКА проиграли в один день. Итоги тура Кубка России по футболу

"Спартак" уступил "Ростову", ЦСКА в серии пенальти потерпел поражение от "Балтики"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Программа четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу завершилась в четверг двумя матчами. В этот день московские "Спартак" и ЦСКА дома проиграли "Ростову" и калининградской "Балтике" соответственно.

"Спартак" открыл счет в матче на 6-й минуте игры, это сделал нападающий Манфред Угальде. Для него этот гол стал первым в 10 матчах текущего сезона. У "Ростова" отличились Даниил Шанталий (54) и Илья Вахания (88). Ростовчане одержали вторую победу подряд после неудачного старта, до этого команда на своем поле обыграла ЦСКА со счетом 2:1 в матче восьмого тура РПЛ. Красно-белые прервали серию из шести игр без поражений, последний раз "Спартак" уступил 12 августа махачкалинскому "Динамо" также в Кубке России (1:1, 3:4 по пенальти).

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович видит причину поражения в игре команды во втором тайме. "Во втором тайме все поменялось, нам не удавалось выигрывать дуэли, соперник забирал много подборов, когда ты не забиваешь, наказание может прийти, - сказал Станкович журналистам. - В любом случае все зависит от нас на этой стадии, скоро нас ждет матч в чемпионате, где нужно набирать очки и выигрывать. Стоит еще отметить: сейчас четверг, следующая игра в воскресенье в два часа дня. Здесь нам нужно было распределять время. До этого играли в субботу".

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба назвал своих подопечных мужиками по итогам игры со "Спартаком". "Чтобы победить, нужно хорошо прессинговать, нужна удача, все было хорошо, работала команда. Футболисты - мужики, также была удача, - сказал Альба журналистам. - Я не думаю, что "Спартак" стал любимой командой для нас. Недавно в Ростове они победили, поэтому не сказал бы, что такие удачные матчи у нас против "Спартака".

В турнирной таблице группы C первое место занимает махачкалинское "Динамо", набравшее 11 очков. Вторым с 7 очками идет "Спартак", "Пари Нижний Новгород" и "Ростов" имеют в активе по 3 очка. Во вторник "Динамо" в гостях обыграло "Пари НН" со счетом 2:1. В следующем туре "Спартак" 1 октября в гостях сыграет с "Пари НН", "Ростов" на следующий день на выезде встретится с "Динамо".

ЦСКА во втором матче подряд без победы

В первом матче дня ЦСКА на своем поле уступил "Балтике" в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1, у армейцев забил нападающий Тамерлан Мусаев, у "Балтики" - Кирилл Степанов, отличившийся в добавленное ко второму тайму время. Все решилось в серии пенальти, дело дошло до ударов вратарей, голкипер ЦСКА Владислав Тороп не реализовал 11-метровый, его коллега Иван Кукушкин оказался точен. В серии пенальти счет был 10:9 в пользу "Балтики".

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил, что команде не хватило внимания на последних минутах. "Связываю с недостатком внимания, агрессивности, концентрации и спокойствия, - сказал Челестини, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА. - Игрок "Балтики" выбил мяч в воздух, и это привело к ауту. Потом произошел удар по воротам - мяч шел мимо, но на дальней штанге оказался игрок соперника".

"Балтика" одержала первую победу в текущем розыгрыше Кубка России. В турнирной таблице группы D лидирует московский "Локомотив", который во вторник на выезде обыграл тольяттинский "Акрон" (3:1). ЦСКА (8 очков) идет вторым, "Акрон" (5) - третьим, "Балтика" (2) - четвертой. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с "Локомотивом", "Балтика" примет "Акрон", обе встречи состоятся 1 октября.

О Кубке России

В других матчах четвертого тура "Оренбург" оказался сильнее казанского "Рубина" (0:0, 4:2 по пенальти), петербургский "Зенит" обыграл грозненский "Ахмат" (2:1). "Зенит" досрочно выиграл группу A, набрав 12 очков, далее располагаются "Оренбург" (5), "Рубин" (4) и "Ахмат" (3).

Самарские "Крылья Советов" уступили "Краснодару" (1:2), московское "Динамо" обыграло "Сочи" (4:0). В квартете B с 9 очками лидирует "Краснодар", далее идут "Динамо" (7), "Крылья Советов" (6) и "Сочи" (2).

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).