ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий Александр Овечкин не торопится принимать решение относительно своего будущего в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". Комментарий Овечкина приводит портал The Hockey News.

Контракт российского форварда с "Вашингтоном" истечет по окончании сезона-2025/26.

"Посмотрим, что будет. У нас много времени для разговоров", - сказал Овечкин.

"Я хочу, чтобы у него была возможность провести этот сезон так, как он хочет, - добавил генеральный менеджер "Вашингтона" Крис Патрик. - Если он захочет поговорить, мы поговорим. Если нет, мы решим позже".

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сейчас в активе российского форварда 897 голов. Россиянин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году столичная команда с Овечкиным в составе завоевала единственный в клубной истории Кубок Стэнли, а российский форвард был признан самым ценным игроком плей-офф.