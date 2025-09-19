ISU разрешил развернуть баннер в поддержку Петросян на русском языке

Изначально представители международной федерации попросили убрать баннер

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Представители Международного союза конькобежцев (ISU) разрешили развернуть баннер в поддержку российской фигуристки Аделии Петросян на русском языке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Изначально представители ISU попросили убрать баннер на русском языке и взяли перевод текста, написанного на баннере.

Квалификационные соревнования на Олимпиаду проходят с 19 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.