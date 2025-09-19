Соревнование является Всероссийской спартакиадой Специальной Олимпиады России

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. "Матч добра" по инклюзивному футболу прошел на "Анжи-Арене" в Дагестане с участием более 400 спортсменов.

В нем состязались спортсмены из Республик Башкирия, Дагестан, Саха, Татарстан, Краснодарского, Ставропольского, Пермского, Хабаровского краев, Удмуртской Республики, Владимирской, Белгородской, Ивановской, Костромской, Московской, Новосибирской, Самарской и Свердловской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа.

"Особенность специальной Олимпиады в том, что все команды разбиваются по дивизионам, таким образом, дети с более сильной подготовкой играют с равными, - сказал ТАСС генеральный директор Специальной Олимпиады России Егор Лебедев. - Такой подход помогает не только укрепить физическую форму особенных спортсменов, но и дает им возможность почувствовать вкус победы, поскольку практически каждая команда занимает призовые места в своем дивизионе".

"Матч добра" является Всероссийской спартакиадой Специальной Олимпиады России и проходит при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан и благотворительного фонда Владимира Потанина. Самым юным спортсменом стал Даниил Федоровский (9 лет) из Белгородской области, самым возрастным - Владимир Соломанидин из Самарской области (55). Из свыше 400 участников 300 человек были с особенностями ментального развития.