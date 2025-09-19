Спортсменка набрала 68,72 балла в отборочном турнире на Олимпиаду

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Опыт помог не переживать российской фигуристке Аделии Петросян после помарки в короткой программе отборочного турнира на Олимпиаду. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

В пятницу Петросян представила короткую программу в отборочном турнире, который проходит в Пекине, и набрала 68,72 балла. Россиянка занимает промежуточное первое место.

"Конечно, я смотрел и с удовольствием. Я рад за нее, нисколько не сомневался, что у нее все получится. Была маленькая помарка, но абсолютно на опыте Аделя брови даже не повела. Чуть-чуть был выезд нечеткий, мизерная помарка, ничего страшного", - сказал Траньков.

Произвольную программу женщины представят 20 сентября. По итогам квалификации на Олимпийские игры попадут пятеро лучших фигуристок.