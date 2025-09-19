Россиянка лидирует после короткой программы на олимпийском отборочном турнире

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Двукратный призер чемпионатов мира бельгийская фигуристка Луна Хендрикс ушла от ответа на вопрос журналистов о россиянке Аделии Петросян после короткой программы на олимпийском квалификационном турнире в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

После короткой программы Петросян занимает первое место, набрав 68,72 балла. Хендрикс получила 66,92 и располагается на третьей строчке.

"Без комментариев", - ответила Хендрикс на вопрос о Петросян.

Произвольную программу одиночницы представят 20 сентября. На Олимпиаду отберутся пять лучших спортсменок по итогам квалификационного турнира.