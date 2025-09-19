"Спартак" сыграет без главного тренера пять матчей подряд

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича на месяц по итогам игры восьмого тура тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Дело Станковича

Станковича дисквалифицировали за нецензурную брань в адрес арбитра матча "Динамо" - "Спартак" Егора Егорова. Отстранение отсчитывается от 19 сентября, оно действует как на матчи РПЛ, так и на игры Фонбет - Кубка России. Данная мера была применена КДК РФС впервые.

При вынесении наказания Станковичу учитывалось его прошлое поведение, в мае его дисквалифицировали на три матча Кубка России по итогам финала "пути регионов" с "Ростовом" (1:2) за оскорбление судей.

Станкович не сможет обжаловать дисквалификацию в органах РФС и Спортивном арбитражном суде. Главный тренер "Спартака" лично присутствовал на заседании вместе с переводчиком и начальником юридической службы, он отмечал, что не произносил слов, отмеченных в протоколе арбитром Егоровым.

Станкович отметил, что все, о чем говорят судьи, являются ложью. Также он принес извинения перед комитетом. Специалист воспринял вердикт молча, "встал и уехал".

"Спартак" проведет без Станковича пять матчей, это игры с самарскими "Крыльями Советов", "Пари Нижний Новгород", московским ЦСКА и "Ростовом" в РПЛ, а также встречу с "Пари НН" в Кубке России.

В "Спартаке" назвали месячную дисквалификацию Станковича ударом, выразив сожаление о том, что клуб не может подать апелляцию.

Последствия драки на матче Первой лиги "Родина" - "Факел"

КДК РФС зафиксировал, что между тренером "Факела" Валерием Климовым и футболистом "Родины" Лео Гогличидзе произошла драка.

Климова дисквалифицировали на семь матчей Первой лиги за оскорбительное поведение и участие в драке, специалист назвал судью словом "чучело". Он признал свою вину. Гогличидзе за участие в драке дисквалифицирован на пять матчей чемпионата.

Футболист "Родины" Артем Мещанинов дисквалифицирован на один матч за оскорбительное поведение и провокационные действия, также его оштрафовали на 100 тыс. рублей. Также на две игры отстранен футболист "Родины" Аршак Корян.

Другие разбирательства