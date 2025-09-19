Свищев заявил, что у керлингистов не было шансов отобраться на Олимпиаду

Ранее в МОК подтвердили, что российские спортсмены не выступят в командных видах спорта на Олимпиаде-2026

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские керлингисты не имели шансов отобраться на Олимпийские игры 2026 года из-за отстранения. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Ранее в Международном олимпийском комитете подтвердили, что российские спортсмены не выступят в командных видах спорта на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

"Даже теоретической возможности не было, - сказал Свищев. - Нам необходимо вернуться в группу А, куда на этот олимпийский период мы не попадаем. Недавно было мероприятие Всемирной федерации керлинга, где мы высказали пожелание, чтобы нас допустили к международным соревнованиям. Пока этот вопрос не решен в положительную сторону для нас, хотя процесс пошел, были страны, которые высказались за нас".

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.