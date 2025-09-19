В пятницу МОК объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Отсутствие сборной России по хоккею на Олимпиаде 2026 года является безобразным и печальным известием. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Майоров.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде.

"Это было объявлено Международной федерацией хоккея пару месяцев назад, я вообще не рассчитывал, что наша сборная будет там играть, это подтверждение, для меня никаких новостей нет, - сказал Майоров. - Это безобразное, печальное известие, но ничего с этим поделать нельзя. Олимпиада состоится, все будет так, как расписано, для нас это, конечно, большая потеря. Соревнования пройдут, в каком составе, будет ли он мощным - другой вопрос".

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп мужского и женского турниров на Олимпиаду-2026, в них не вошли российские команды. В IIHF подчеркивали, что окончательное решение примет МОК.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.