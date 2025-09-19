В МОК подтвердили, что российские спортсмены на Олимпиаде 2026 года не будут участвовать в командных турнирах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Допуск российских спортсменов в командных видах спорта на Олимпиаде 2026 года не ожидался, но за них обидно. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Ранее в пятницу в Международном олимпийском комитете (МОК) подтвердили, что российские спортсмены на Олимпиаде 2026 года не будут участвовать в командных турнирах.

"Тут нужно смотреть на весь российский спорт, не только на хоккей. Ничего нового, я ничего другого не ожидал, - сказал Фетисов. - Печальная история, обидно за наших ребят - хоккеистов, фигуристов и других. Все ждали чудес от нового президента МОК, но печальная новость".

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.