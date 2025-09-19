Встреча прошла в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" в серии буллитов одержал победу над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. Заброшенными шайбами в составе "Автомобилиста" отметились Максим Тарасов (3-я минута), Семен Кизимов (30, 60) и Рид Буше (50). У "Спартака" отличились Александр Пашин (8), Лукас Локхарт (13), Герман Рубцов (42) и Павел Порядин (44). Автором победного буллита стал Буше.

"Автомобилист" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав восемь очков в шести матчах. "Спартак" набрал шесть очков в шести играх и занимает четвертое место на Западе.

В следующем матче "Автомобилист" примет нижнекамский "Нефтехимик", "Спартак" встретится в гостях с челябинским "Трактором". Встречи пройдут 21 сентября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Торпедо" 6 4 2 0 0 0 0 0 23-12 12 2 "Локомотив" 6 3 0 1 0 1 0 1 22-13 9 3 ЦСКА 6 3 0 0 1 0 0 2 15-16 7 4 "Спартак" 6 1 0 1 1 1 0 2 18-22 6 5 СКА 4 2 0 0 0 1 0 1 17-13 5 6 "Динамо" Мн 4 2 0 0 1 0 0 1 13-10 5 7 "Шанхай Дрэгонс" 5 2 0 0 1 0 0 2 18-18 5 8 "Сочи" 5 1 0 1 0 1 0 2 11-13 5 9 "Северсталь" 5 2 0 0 0 0 0 3 11-12 4 10 "Динамо" М 5 0 0 1 1 0 0 3 12-22 3 11 "Лада" 5 1 0 0 0 0 0 4 10-24 2