ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" в серии буллитов одержал победу над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.
Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. Заброшенными шайбами в составе "Автомобилиста" отметились Максим Тарасов (3-я минута), Семен Кизимов (30, 60) и Рид Буше (50). У "Спартака" отличились Александр Пашин (8), Лукас Локхарт (13), Герман Рубцов (42) и Павел Порядин (44). Автором победного буллита стал Буше.
"Автомобилист" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав восемь очков в шести матчах. "Спартак" набрал шесть очков в шести играх и занимает четвертое место на Западе.
В следующем матче "Автомобилист" примет нижнекамский "Нефтехимик", "Спартак" встретится в гостях с челябинским "Трактором". Встречи пройдут 21 сентября.
1
"Торпедо"
6
4
2
0
0
0
0
0
23-12
12
2
"Локомотив"
6
3
0
1
0
1
0
1
22-13
9
3
ЦСКА
6
3
0
0
1
0
0
2
15-16
7
4
"Спартак"
6
1
0
1
1
1
0
2
18-22
6
5
СКА
4
2
0
0
0
1
0
1
17-13
5
6
"Динамо" Мн
4
2
0
0
1
0
0
1
13-10
5
7
"Шанхай Дрэгонс"
5
2
0
0
1
0
0
2
18-18
5
8
"Сочи"
5
1
0
1
0
1
0
2
11-13
5
9
"Северсталь"
5
2
0
0
0
0
0
3
11-12
4
10
"Динамо" М
5
0
0
1
1
0
0
3
12-22
3
11
"Лада"
5
1
0
0
0
0
0
4
10-24
2
1
"Трактор"
7
3
1
0
1
1
0
1
19-19
10
2
"Металлург"
6
3
0
1
1
1
0
0
23-14
10
3
"Автомобилист"
6
3
0
1
0
0
0
2
22-16
8
4
"Авангард"
5
2
1
1
0
0
0
1
18-13
8
5
"Адмирал"
5
2
0
1
1
0
0
1
11-6
7
6
"Нефтехимик"
6
2
1
0
0
0
0
3
16-20
6
7
"Амур"
6
2
0
0
2
0
0
2
14-15
6
8
"Барыс"
5
1
1
1
0
0
0
2
15-16
6
9
"Сибирь"
5
1
0
2
0
0
0
2
7-8
6
10
"Ак Барс"
5
1
0
0
1
0
0
3
12-19
3
11
"Салават Юлаев"
5
0
1
0
0
1
0
3
11-17
3