ISU выложил видео проката Гуменника под песню на украинском языке

В отрывке звучит песня "Плакала" украинской группы KAZKA, в том время как он выступал под музыкальную композицию из кинокартины "Парфюмер. История одного убийцы"

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликовал отрывок короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника под песню на украинском языке.

В отрывке, опубликованном ISU, звучит песня "Плакала" украинской группы KAZKA. Во время короткой программы отборочного олимпийского турнира Гуменник выступал под музыкальную композицию из кинокартины "Парфюмер. История одного убийцы". За свой прокат россиянин получил 93,80 балла и является лидером перед произвольной программой.

Для попадания на Олимпиаду одиночникам необходимо войти в пятерку сильнейших по итогам двух программ. Российские фигуристы принимают участие в квалификации в нейтральном статусе. Произвольную программу мужчины представят 21 сентября.