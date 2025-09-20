Семин назвал матчи "Краснодара" с "Зенитом" визитной карточкой РПЛ

По мнению эксперта, в последнее время матчи между этими командами являются одними из самых интересных в чемпионате

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Матчи между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом" в последнее время вызывают особый интерес у болельщиков, они стали визитной карточкой Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

Матч пройдет в Краснодаре 21 сентября и начнется в 19:30 мск.

"Это матч двух конкурентов за чемпионское звание, сейчас "Краснодар" идет более стабильно, чем "Зенит", краснодарцы в хорошей форме, но предсказывать что-то не стал бы, - сказал Семин. - Здесь нет разницы, кто фаворит, самое главное - кто победит, сыграет роль подготовка и форма футболистов. За "Краснодар", конечно, сыграют домашние трибуны, будет преимущество, будет заполненный стадион. Думаю, что одним из интереснейших матчей за последнее время стал именно "Краснодар" - "Зенит", это заслуга тренеров и команд, эти матчи стали как бы открыткой нашего чемпионата".

"Краснодар" с 19 очками лидирует в таблице РПЛ, "Зенит" с 13 очками идет шестым.