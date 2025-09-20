В отборе на Олимпийские игры принимают участие россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Участие российских фигуристов в международных турнирах поднимает общий уровень соревнований, потому что другие спортсмены стараются достичь уровня россиян. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка канадская фигуристка Меган Дюамель.

"Нужны ли международному фигурному катанию российские спортсмены, чтобы спорт оставался популярным? Думаю, в Северной Америке фигурное катание уже давно не так популярно с точки зрения телевидения и медиа, поэтому я бы не сказала, что участие россиян изменило бы нашу реальность в США и Канаде. У нас популярность появляется, когда есть успешные североамериканские фигуристы - это немного другой мир", - сказала Дюамель.

"Я считаю, что когда россияне приезжают [на международные старты] и катаются хорошо, это поднимает общий уровень, потому что остальные стараются дотянуться до этого уровня. Это важно для спорта. Но я также думаю, что честная борьба не менее важна", - добавила она.

В 2023 году Дюамель и ряд канадских олимпийцев призвали сохранить запрет на участие в международных соревнованиях для российских спортсменов. В 2024 году Дюамель заявляла, что ISU должен препятствовать переходу российских фигуристов в другие страны, если они продолжают тренироваться на родине.

В олимпийском отборе, который проходит с 19 по 21 сентября в Пекине, принимают участие Аделия Петросян и Петр Гуменник, лидирующие после коротких программ. На Игры 2026 года отберутся по пять лучших фигуристов у женщин и мужчин.