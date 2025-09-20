Российский спортсмен выиграл короткую программу на олимпийском отборочном турнире

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) будет аплодировать победам российского фигуриста Петра Гуменника. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Это наш русский спортсмен. Если ISU этого не знает, то в скором времени они это узнают. Гуменник будет выигрывать, а они будут ему аплодировать", - сказала Тарасова.

Ранее ISU опубликовал отрывок короткой программы Гуменника под песню на украинском языке "Плакала" украинской группы KAZKA. Позднее публикация была удалена.

Во время короткой программы отборочного олимпийского турнира Гуменник выступал под музыкальную композицию из кинокартины "Парфюмер. История одного убийцы". За свой прокат россиянин получил 93,80 балла и является лидером перед произвольной программой.