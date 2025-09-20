Американский защитник считает, что форварду "Вашингтона" понадобится несколько недель с начала сезона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Защитник СКА Рокко Гримальди считает, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сможет добраться до отметки в 900 голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за несколько недель. Об этом американец рассказал ТАСС.

Сейчас на счету россиянина 897 заброшенных шайб.

"Мой любимый российский хоккеист Павел Буре. Но, конечно, есть Овечкин. Я несколько раз играл против него, и он, очевидно, величайший бомбардир в истории, это круто. Сейчас он получил повреждение, но, надеюсь, все не так плохо, и он сможет добраться до 900-го гола за несколько недель", - сказал Гримальди.

В прошлом сезоне Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ. По итогам сезона нападающий забросил 44 шайбы и отдал 29 голевых передач в 65 матчах. В плей-офф Кубка Стэнли "Вашингтон" дошел до четвертьфинала, где проиграл "Каролине" со счетом 1-4 в серии.

"Вашингтон" проведет первый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 в ночь на 9 октября по московскому времени. Команда сыграет с "Бостоном" на своем льду.