Олимпийская чемпионка отметила, что пара Анастасии Мишина и Александра Галлямова одна из ее любимых

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка канадка Меган Дюамель, выступающая в парном катании, считает заслуженного тренера СССР Тамару Москвину величайшим тренером в истории парного катания, а пару Анастасии Мишина и Александра Галлямова - одной из своих любимых. Об этом она заявила ТАСС.

С 19 по 21 сентября в Пекине проходит отбор на Олимпийские игры, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил до участия россиян в нейтральном статусе в одиночном катании. Спортивные пары и танцоры не были допущены до участия.

"Справедливо ли, что Мишина и Галлямов не могут здесь выступать? В интернете были фотографии, которые все видели, они показывали, что спортсмены поддерживали вещи, прямо запрещенные правилами. Честно говоря, меня даже удивило, что именно эту пару выбрали, ведь если бы выбрали команду без таких историй, то, возможно, другая пара могла бы здесь выступить. Они много лет были моими любимыми спортсменам. Я комментировала Олимпиаду в Пекине и болела за их победу. Это одна из моих самых любимых пар, а Москвина - величайший тренер парного катания всех времен. Это команда, которую я всегда поддерживала", - сказала Дюамель.

В 2023 году Дюамель и ряд канадских олимпийцев призвали сохранить запрет на участие в международных соревнованиях для российских спортсменов. В 2024 году Дюамель заявляла, что ISU должен препятствовать переходу российских фигуристов в другие страны, если они продолжают тренироваться на родине.

В олимпийском отборе, который проходит с 19 по 21 сентября в Пекине, принимают участие Аделия Петросян и Петр Гуменник, лидирующие после коротких программ. На Игры 2026 года отберутся по пять лучших фигуристов у женщин и мужчин.