"Ак Барс" почтит память болельщика, погибшего при крушении катера

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" почтит память болельщика команды Антона Агафонова, погибшего при крушении катера на Волге в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

"Семья "Ак Барса" понесла тяжелую утрату, ушел из жизни один из самых преданных и страстных болельщиков нашей команды - Антон Агафонов. За пределами арены он оставался обаятельным человеком, любящим мужем и отцом, посвятившим себя благородному делу врача. Антон героически погиб, спасая людей из воды. Хоккейный клуб "Ак Барс" выражает искренние соболезнования родным и близким Антона. Клуб почтит его память на ближайшем домашнем матче", - говорится в заявлении клуба.

Днем 12 сентября в акватории Волги перевернулся катер, на борту которого находились семь человек. Трое сумели выбраться, на поверхности воды нашли двух погибших. 15 сентября водолазная группа обнаружила тело еще одного погибшего.

13 сентября "Ак Барс" сообщил, что при спасении тонувшей женщины без вести пропал "один из самых преданных и страстных болельщиков" команды Антон Агафонов. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц). 20 сентября управление МЧС по Республике Татарстано сообщило об обнаружении тела у фарватера в районе острова Зеленый тела мужчины, утонувшего при крушении катера.