Упавшей без чувств после финиша дистанции 10 км Ермаковой не потребовалась госпитализация

Спортсменку унесли с трассы на носилках, после чего ей была оказана медицинская помощь

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Чемпионка России Мария Ермакова, упавшая без чувств на асфальт после финиша 10-километровой дистанции на Московском марафоне, пришла в себя после медицинской помощи и не нуждается в госпитализации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Бегового сообщества.

22-летняя Ермакова, в течение практически всей дистанции претендовавшая на медали в забеге на 10 км, в итоге показала шестой результат, упав без чувств сразу после финиша. Спортсменку унесли с трассы на носилках, после чего ей была оказана медицинская помощь.

"Медики, дежурившие на финише забега, оказали участнице необходимую медицинскую помощь. Состояние спортсменки стабилизировалось, госпитализация не потребовалась", - ответили в пресс-службе на вопрос, как сейчас чувствует себя Ермакова.

9 августа в Казани спортсменка стала чемпионкой России в беге на 10 000 метров. После финиша Ермакова потеряла сознание, ее унесли с беговой дорожки врачи. Вернувшись домой, спортсменка прошла медобследование, после чего принимала участие еще в ряде забегов.