Украинский фигурист заявил, что у него украли игрушки после проката в олимпийском отборе

Кирилл Марсак занимает шестое место после короткой программы, лидирует россиянин Петр Гуменник

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Украинский фигурист Кирилл Марсак заявил о краже игрушек, которые болельщики выбросили на лед после его проката в квалификационном олимпийском отборе. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В среду мужчины представили короткие программы. Марсак занимает шестое место, набрав 72,33 балла. Лидером является россиянин Петр Гуменник (93,80 балла).

"Сегодня кто-то порвал мой пакет и украл игрушки, которые мне выбросили на лед. Они лежали в раздевалке, к которой имеют доступ только спортсмены", - написал Марсак.

Фигуристы представят произвольные программы 21 сентября.

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.