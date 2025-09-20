Россиянка заняла первое место, бельгийка - третье

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс обнялась с россиянкой Аделией Петросян на пьедестале почета после квалификационного турнира Олимпиады 2026 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Петросян выиграла соревнования и завоевала олимпийскую лицензию. Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова, Хендрикс стала третьей. Губанова стала чемпионкой Европы в 2023 году, Хендрикс - в 2024-м. Обе спортсменки также отобрались на Олимпийские игры.

Российские фигуристы Петросян и Петр Гуменник выступают на турнире в Пекине в нейтральном статусе. Россияне впервые принимают участие в международных соревнованиях по фигурному катанию с 2022 года.