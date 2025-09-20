Ранее защитник объявил о завершении карьеры

ТАСС, 20 сентября. Завершивший карьеру футболиста Марио Фернандес заявил, что чемпионства с московским ЦСКА и петербургским "Зенитом", а также гол в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира являются его главными воспоминаниями. Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Конечно, это все чемпионства с ЦСКА, золото с "Зенитом". А также гол в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира 2018 года. Он самый важный и ценный для меня за все время", - сказал Фернандес.

Фернандесу 35 лет, последним клубом в его карьере был "Зенит", в составе которого он стал чемпионом России в сезоне-2023/24. С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок России, один раз - кубок страны. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России и дошел с ней до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира.