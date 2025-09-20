Спортсменка выиграла квалификационный олимпийский турнир в Пекине и завоевала путевку на Игры

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Завоевание олимпийской лицензии российской фигуристкой Аделией Петросян является важным успехом для всей российской команды. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Петросян выиграла олимпийский квалификационный турнир, который прошел в Пекине, и завоевала путевку на Игры.

"Это настоящая победа, Россия на Олимпийских играх в женском одиночном катании. Аделия - умница, молодец. В очень тяжелой обстановке каталась - девочки в последней разминке катались очень хорошо, а она лучше всех. Поздравляю всю ее команду и ее с очень важным успехом для всей команды России", - сказала Тарасова.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.