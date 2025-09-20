Российская спортсменка выиграла квалификационный олимпийский турнир и завоевала путевку на Игры 2026 года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян и белоруска Виктория Сафонова на олимпийском квалификационном турнире в Пекине показали, "кто в доме хозяин". Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

Петросян выиграла квалификационный турнир и отобралась на Олимпиаду 2026 года. Сафонова заняла четвертое место и также завоевала олимпийскую лицензию.

"Аделия на Олимпиаде. Туда же отобралась и белорусская девочка Сафонова. Вышли и показали, кто в доме хозяин", - сказала Чайковская.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.