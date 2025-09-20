МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян и белоруска Виктория Сафонова на олимпийском квалификационном турнире в Пекине показали, "кто в доме хозяин". Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.
Петросян выиграла квалификационный турнир и отобралась на Олимпиаду 2026 года. Сафонова заняла четвертое место и также завоевала олимпийскую лицензию.
"Аделия на Олимпиаде. Туда же отобралась и белорусская девочка Сафонова. Вышли и показали, кто в доме хозяин", - сказала Чайковская.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.