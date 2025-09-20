Министр иностранных дел отметил, что мероприятие станет запоминающимся

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Стартующее у стен здания МИД РФ спортивно-краеведческое ралли ретроавтомобилей позволит больше узнать о техническом наследии России, ближе познакомиться с традициями дипломатического ведомства и даст уникальную возможность насладиться зрелищными гонками. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в приветствии организаторам, участникам и гостям мероприятия. Текст размещен на сайте российского дипведомства.

"Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей спортивно-краеведческого ралли ретроавтомобилей. Ваш автопробег от стен центрального здания на Смоленке до комплекса "Завидово" в Тверской области предоставляет уникальную возможность насладиться зрелищными гонками, погрузиться в исторический контекст, - отметил глава МИД РФ. - А также больше узнать о техническом наследии России, ближе познакомиться с традициями дипломатического ведомства. Тем более что в мероприятии принимают участие марки автомобилей, которые обслуживали дипкорпус в советскую эпоху".

По его словам, отрадно, что среди приглашенных присутствуют представители различных поколений, в том числе ветераны внешнеполитической службы, действующие сотрудники министерства, студенты-международники, которые интересуются будущей профессией.

"Убежден, что ваш автопробег станет запоминающимся мероприятием в жизни столицы и, возможно, положит начало новой славной традиции", - подчеркнул Лавров.