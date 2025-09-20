Серебряный призер Олимпийских игр выразила надежду на то, что болельщики смогут увидеть полноценную конкуренцию на главных стартах

ТАСС, 20 сентября. Серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Евгения Медведева пожелала Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международному союзу конькобежцев (ISU) снять несправедливые ограничения в отношении российских спортсменов. Об этом Медведева написала в своем Telegram-канале.

Российская фигуристка Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду 2026 года, выиграв квалификационный турнир в Пекине. В соревнованиях также принимает участие Петр Гуменник, который лидирует после короткой программы. В соревнованиях спортивных пар и танцах на льду россияне не были допущены к квалификации.

"Международному союзу конькобежцев и МОК хочется пожелать одного - включить наконец здравый смысл и прекратить несправедливые ограничения в отношении наших спортсменов. Надеюсь, мы снова увидим сильную и полноценную конкуренцию на главных стартах", - написала Медведева.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.