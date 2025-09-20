20 сентября, 21:30
Футбол в России

"Локомотив" в пятый раз подряд сыграл вничью в матче РПЛ

Встреча с махачкалинским "Динамо" завершилась со счетом 1:1

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты махачкалинского "Динамо" и московского "Локомотива" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет на 55-й минуте открыл полузащитник "Локомотива" Зелимхан Бакаев, который спустя 10 минут получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 5-й добавленной ко второму тайму минуте отличился игрок махачкалинской команды Миро.

"Локомотив" в пятый раз подряд сыграл вничью в чемпионате России. В последний раз железнодорожники побеждали в РПЛ 9 августа в игре с московским "Спартаком" (4:2). При этом команда по-прежнему не проигрывает в текущем сезоне РПЛ, одержав четыре победы и пять раз сыграв вничью.

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, у команды 9 очков. "Локомотив" располагается на 2-й позиции, на счету клуба 17 очков. В следующем туре "Динамо" 28 сентября дома сыграет с "Сочи", днем ранее "Локомотив" примет казанский "Рубин".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26

1

"Краснодар"

8

6

1

1

19

20

5

15

2

"Локомотив"

9

4

5

0

17

20

13

7

3

"Балтика"

8

4

4

0

16

13

5

8

4

ЦСКА

8

4

3

1

15

15

7

8

5

"Рубин"

9

4

3

2

15

13

14

-1

6

"Зенит"

8

3

4

1

13

13

7

6

7

"Ахмат"

9

3

3

3

9

11

11

0

8

"Крылья Советов"

8

3

3

2

12

13

14

-1

9

"Спартак"

8

3

3

2

12

12

13

-1

10

"Динамо" Мх

9

2

3

4

9

5

11

-6

11

"Динамо" М

8

2

3

3

9

9

9

0

12

"Ростов"

8

2

2

4

8

8

12

-4

13

"Оренбург"

8

1

4

3

7

10

13

-3

14

"Акрон"

9

1

4

4

7

12

14

-2

15

"Пари НН"

9

2

0

7

6

8

17

-9

16

"Сочи"

8

0

1

7

1

4

21

-17

  

Теги:
Российский футбол