"Локомотив" в пятый раз подряд сыграл вничью в матче РПЛ

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты махачкалинского "Динамо" и московского "Локомотива" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Счет на 55-й минуте открыл полузащитник "Локомотива" Зелимхан Бакаев, который спустя 10 минут получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 5-й добавленной ко второму тайму минуте отличился игрок махачкалинской команды Миро.
"Локомотив" в пятый раз подряд сыграл вничью в чемпионате России. В последний раз железнодорожники побеждали в РПЛ 9 августа в игре с московским "Спартаком" (4:2). При этом команда по-прежнему не проигрывает в текущем сезоне РПЛ, одержав четыре победы и пять раз сыграв вничью.
"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, у команды 9 очков. "Локомотив" располагается на 2-й позиции, на счету клуба 17 очков. В следующем туре "Динамо" 28 сентября дома сыграет с "Сочи", днем ранее "Локомотив" примет казанский "Рубин".
1
"Краснодар"
8
6
1
1
19
20
5
15
2
"Локомотив"
9
4
5
0
17
20
13
7
3
"Балтика"
8
4
4
0
16
13
5
8
4
ЦСКА
8
4
3
1
15
15
7
8
5
"Рубин"
9
4
3
2
15
13
14
-1
6
"Зенит"
8
3
4
1
13
13
7
6
7
"Ахмат"
9
3
3
3
9
11
11
0
8
"Крылья Советов"
8
3
3
2
12
13
14
-1
9
"Спартак"
8
3
3
2
12
12
13
-1
10
"Динамо" Мх
9
2
3
4
9
5
11
-6
11
"Динамо" М
8
2
3
3
9
9
9
0
12
"Ростов"
8
2
2
4
8
8
12
-4
13
"Оренбург"
8
1
4
3
7
10
13
-3
14
"Акрон"
9
1
4
4
7
12
14
-2
15
"Пари НН"
9
2
0
7
6
8
17
-9
16
"Сочи"
8
0
1
7
1
4
21
-17