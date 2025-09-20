"Локомотив" в пятый раз подряд сыграл вничью в матче РПЛ

Встреча с махачкалинским "Динамо" завершилась со счетом 1:1

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты махачкалинского "Динамо" и московского "Локомотива" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет на 55-й минуте открыл полузащитник "Локомотива" Зелимхан Бакаев, который спустя 10 минут получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 5-й добавленной ко второму тайму минуте отличился игрок махачкалинской команды Миро.

"Локомотив" в пятый раз подряд сыграл вничью в чемпионате России. В последний раз железнодорожники побеждали в РПЛ 9 августа в игре с московским "Спартаком" (4:2). При этом команда по-прежнему не проигрывает в текущем сезоне РПЛ, одержав четыре победы и пять раз сыграв вничью.

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, у команды 9 очков. "Локомотив" располагается на 2-й позиции, на счету клуба 17 очков. В следующем туре "Динамо" 28 сентября дома сыграет с "Сочи", днем ранее "Локомотив" примет казанский "Рубин".