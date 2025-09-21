Результат фиксируют камеры и судьи, которые работают в зоне финиша, сообщил директор марафона Дмитрий Тарасов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Организаторы Московского марафона готовы к ситуации, когда два бегуна оказываются на финише одновременно, и смогут выявить из них победителя. Об этом ТАСС сообщил директор Московского марафона Дмитрий Тарасов.

"У нас работает судейская коллегия, в которую входят квалифицированные судьи, - рассказал Тарасов. - Именно она будет определять победителей, если у нас будет ситуация, подобная той, что была на чемпионате мира".

15 сентября в рамках чемпионата мира по легкой атлетике в Токио состоялся мужской забег на марафонской дистанции, победу в котором по фотофинишу одержал представитель Танзании Альфонс Феликс Симбу, опередивший немецкого бегуна Аманала Петроса на 0,03 секунды.

"Мы уже сталкивались с ситуацией, когда два человека разрывали финишную ленту, и из них потом определялся победитель. Это не станет для нас прецедентом, и у нас, повторюсь, задействованы компетентные судьи, которые в 2013 году работали на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве", - добавил собеседник ТАСС.

"Что касается системы фотофиниша, то она работает только на стадионах, у нас ее нет. Результат фиксируют камеры и судьи, которые работают в зоне финиша", - заключил Тарасов.

Забег на дистанцию 42 195 метров пройдет в рамках Московского марафона 21 сентября. Днем ранее состоялся забег на 10-километровую дистанцию.