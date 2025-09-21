Спортсмен заявил о краже игрушек 20 сентября после проката короткой программы на олимпийском отборе

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Украинский фигурист Кирилл Марсак, заявивший о краже игрушек, которые болельщики выбросили на лед после его проката в олимпийском отборе, не считает, что это могли сделать представители России или Белоруссии, участвующие в турнире в нейтральном статусе. Об этом он написал в соцсети X.

Марсак заявил о краже игрушек 20 сентября после проката короткой программы.

"Хочу прояснить: дело не в игрушках, а в том, что это произошло в раздевалке, которая должна быть безопасным местом. Там были мои коньки и костюм, хорошо, что с экипировкой ничего не случилось. Я сильно сомневаюсь, что это сделал кто-то из нейтральных спортсменов", - написал Марсак.

Фигуристы представят произвольные программы 21 сентября. После короткой программы лидирует россиянин Петр Гуменник. У женщин первое место заняла россиянка Аделия Петросян.